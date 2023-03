Abruzzo: Imprudente, nostro mare gode ottima salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mare abruzzese può vantare una qualità eccellente per l'81 per cento delle acque prese in analisi. Quasi il 100 per cento dei tratti monitorati risultano balneabili e lo stato di salute generale del mare è migliorato rispetto allo scorso anno. È quanto emerge dalla relazione annuale sulla qualità delle acque di balneazione pubblicata sul sito dall'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (Arta). Il lavoro di controllo e monitoraggio condotto dall'Agenzia scaturisce dalla direttiva comunitaria 2006/7/Ce, che stabilisce le regole della classificazione in tutta la Comunità Europea delle acque di balneazione nelle quattro classi di qualità (eccellente, buona, sufficiente e scarsa).Il rapporto evidenzia come lo stato del mare, nei tratti analizzati durante il 2022, sia complessivamente migliorato rispetto al 2021, facendo registrare negli ultimi anni un trend positivo, graduale e costante, per i parametri presi in esame: le acque nella classe "buona" scendono dal 18 per cento al 10 per cento a vantaggio della percentuale di classificazione "eccellente". Diminuiscono anche le acque in classe "scarsa" che passano dall'8 per cento al 5 per cento, ma solo in prossimità delle foci di alcuni fiumi che restano sotto stretta osservazione. "I nuovi dati sulla qualità delle acque di balneazione in Abruzzo diffusi da Arta - dichiara il vicepresidente della Regione Abruzzo con delega all'Ambiente, Emanuele Imprudente - confermano l'ottimo stato di salute del nostro mare, ma permangono alcune criticità. I depuratori dei Comuni - continua Imprudente - devono funzionare meglio, in modo da migliorare le immissioni delle acque in mare. A tal proposito – conclude il vice presidente - sono stati finanziati interventi per il settore depurativo e fognario per ulteriori 31 milioni di euro, per dare un'accelerazione al processo di adeguamento, ampliamento e potenziamento degli impianti di depurazione e collettamento fognario regionali, settore da sempre molto critico". (segue) (Gru)