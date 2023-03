Innovazione: Gualtieri, su 5G a Roma interlocuzione con governo per evitare Golden Power

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Nel caso in cui siano coinvolti fornitori extraeuropei per l'implementazione della rete 5G a Roma "sicuramente ci sarà" una interlocuzione con il governo per evitare il ricorso al Golden Power. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, interpellato sul punto nel corso della presentazione del progetto per la diffusione del 5G nella Capitale e per il quale sarà indetta una gara. L'interlocuzione con il governo "sicuramente ci sarà al momento della gara - ha detto il sindaco - quando dunque ci saranno gli operatori che si manifesteranno. Siamo fiduciosi ma saremo sicuramente attenti da questo punto di vista". La gara, chiariscono dal Campidoglio, aprirà entro il mese in corso e si chiuderà a ottobre. (Rer)