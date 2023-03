Russia: Putin, fatturato commercio estero aumentato dell'8,1 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatturato del commercio estero della Russia è aumentato dell'8,1 per cento nel 2022. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, parlando alla riunione plenaria del congresso dell'Unione russa degli imprenditori. "In generale, il fatturato del commercio estero della Russia nel 2022 è cresciuto dell'8,1 per cento a 850 miliardi di dollari. Le esportazioni sono aumentate del 19,9 per cento, mentre le importazioni sono diminuite del 11,7 per cento", ha osservato Putin. (Rum)