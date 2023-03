Bulgaria: ministra Finanze, il Paese non è in pericolo di bancarotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria non rischia la bancarotta. Lo ha assicurato la ministra delle Finanze, Rositsa Velkova, all’emittente nazionale televisiva “Bnt”. Secondo la titolare del dicastero, la Bulgaria non corre nemmeno il pericolo di un intervento del Fondo monetario internazionale. Commentando recenti pubblicazioni sui media locali sulla previsione di bilancio statale a lungo termine, Velkova ha spiegato che non c’è bisogno di contrarre nuovi prestiti. Con un deficit del 3 per cento del Pil, ha affermato la ministra bulgara, le finanze rimangono stabili. Tuttavia nei prossimi quattro anni, secondo Velkova, il deficit “potrebbe salire al 7 per cento se persisteranno le politiche di entrata e uscita degli ultimi due anni”. (Seb)