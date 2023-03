Terremoto: Musumeci, lavori completati entro decennio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il blocco dei cantieri, a causa della pandemia, e la guerra in Ucraina “hanno allentato il processo di ricostruzione e compito del Commissario Straordinario Castelli, al quale va un augurio di buon lavoro, è quello di recuperare il tempo perduto e fare in modo che in un decennio si possa completare la ricostruzione”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, durante la conferenza stampa sul decreto legge Ricostruzione, per i territori del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016, in corso ora alla Biblioteca Chigiana di Roma. (Rin)