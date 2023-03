Spagna: leader Mas Madrid Garcia, restituirò il bonus elettricità per famiglie vulnerabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader di Mas Madrid, Monica Garcia, si è scusata e ha riconosciuto il suo "errore" per aver beneficiato dello stesso buono sociale per l'elettricità destinato alle famiglie più vulnerabili. In alcune dichiarazioni alla stampa rilasciate prima di partecipare ai lavori del Consiglio regionale, Garcia ha spiegato che non era a conoscenza del sussidio ricevuto, in quanto “aiuto automatico” per le famiglie numerose. La leader di Mas Madrid ha detto che “farà tutto il possibile” per restituire i 195 euro che le sono stati erogati. Garcia ha chiarito che condivide un conto bancario con il marito e che è stato difficile per lei "trovare la ricevuta", che risale al dicembre 2022. A seguito delle polemiche che hanno colpito Garcia, il vicepresidente della Comunità di Madrid, Enrique Ossorio, ha chiesto le sue dimissioni. La leader di Mas Madrid ha però evidenziato la “differenza morale” tra il suo caso e quello di Ossorio, che ha anche lui ricevuto un bonus per famiglie vulnerabili pur avendo “il più grande patrimonio del Consiglio regionale”. Garcia ha sottolineato che il vicepresidente della Comunità di Madrid aveva detto di voler chiedere “tutti gli aiuti possibili” dopo aver “umiliato i più deboli”. (Spm)