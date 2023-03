Speciale difesa: al via la visita del ministro Crosetto in Giappone, incontro con omologo Hamada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via la visita ufficiale in Giappone del ministro della Difesa, Guido Crosetto, per una serie di incontri istituzionali. Lo rende noto in un comunicato il ministero della Difesa, secondo cui Crosetto è stato accolto all'arrivo dall’ambasciatore d’Italia in Giappone, Gianluigi Benedetti, e ha avuto un primo cordiale incontro informale con l’omologo nipponico Yasukazu Hamada. “I rapporti tra Italia e Giappone - ha affermato il ministro, sottolineando le solide relazioni tra i due Paesi - sono fondamentali per affrontare le sfide geopolitiche e tecnologiche del futuro” . Al centro dei colloqui, il rafforzamento del partenariato strategico tra Italia e Giappone e la collaborazione nella ricerca e sviluppo, non solo nel campo della difesa ma anche in quello civile. In programma gli incontri bilaterali con l’omologo nipponico, con il viceministro della Difesa dell’Ucraina e l’incontro trilaterale con gli omologhi di Giappone e Regno Unito. (Com)