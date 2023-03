Speciale difesa: Regno Unito, Hunt annuncia bilancio da 12,5 miliardi di euro per la Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere dello Scacchiere Jeremy Hunt ha annunciato l'investimento di 11 miliardi di sterline (circa 12,5 miliardi di euro) per il ministero della Difesa in cinque anni. Questo, per Hunt, sarà equivalente al 2,25 per cento; con l'obiettivo di raggiungere il 2,5 per cento "non appena le circostanze fiscali ed economiche lo consentiranno". Il cancelliere afferma che questi investimenti sono al di sopra dell'obiettivo Nato per i Paesi membri, attualmente pari al 2 per cento del Pil. (Rel)