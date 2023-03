Speciale difesa: Russia, Putin, stiamo aumentando capacità di produzione armamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta attivamente aumentando la capacità per la produzione di armamenti, che è importante per il Paese ora e sarà utile in futuro. E' quanto affermato dal presidente russo, Vladimir Putin. "I pubblici ministeri dovrebbero supervisionare la modernizzazione delle imprese della difesa, compreso l'aumento di capacità per la produzione di armi. Il lavoro qui va svolto su larga scala. Ne abbiamo davvero bisogno ora e sarà utile anche in futuro", ha detto Putin nel corso di una riunione della procura generale. (Rum)