Speciale difesa: Germania, capo Stato maggiore Difesa Zorn, lascio l'incarico senza risentimento o dolore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il capo di Stato maggiore della Difesa tedesco, il generale Eberhard Zorn, ha dichiarato che lascia l'incarico assunto nel 2018 senza risentimento o dolore. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Zorn ha evidenziato che sostiene “pienamente, senza alcun problema”, la decisione del ministro della Difesa Boris Pistorius di avvicendarlo alla guida della Forze armate (Bundeswehr) con il generale di divisione dell'esercito Carsten Breuer, al vertice del Comando territoriale. Nel commentare la sua imminente destituzione, Zorn ha dichiarato che, “quando vi è un nuovo inizio, a volte va bene effettuarlo con nuove teste”. Il riferimento è duplice. Da un lato, vi è il recente insediamento di Pistorius al ministero della Difesa. Dall'altro, si tratta degli sviluppi della Bundeswehr a seguito della guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina. Con riguardo al proprio futuro, Zorn ha affermato che si ritirerà a vita privata, senza assumere incarichi nelle imprese. Come nota la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il cambio al vertice della Bundeswehr ha causato un certo sgomento nel personale militare, dove in molti ritengono che Pistorius avrebbe dovuto chiarire subito come l'avvicendamento tra Zorn e Breuer non era dovuto a colpe personali del capo di Stato maggiore della Difesa uscente, ma esclusivamente a motivi politici. Intanto, secondo alcune indiscrezioni, nella truppa si sottolinea “lo speciale legame” tra Breuer e il cancelliere Olaf Scholz, esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) come Pistorius. (Geb)