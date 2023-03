Speciale difesa: Bielorussia, Parlamento Ue condanna repressioni e chiede più sanzioni a Minsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo, riunito nella plenaria di Strasburgo, ha adottato una risoluzione che condanna la continua e sistematica repressione del regime bielorusso nei confronti della popolazione e delle voci di opposizione, anche attraverso processi farsa a porte chiuse e politicamente motivati, che i deputati definiscono "gravi violazioni dei diritti umani". Nella risoluzione adottata, l'Eurocamera denuncia con fermezza la recente condanna del giornalista Andrzej Poczobut e del premio Nobel per la pace Ales Bialiatski, oltre che di numerose altre persone. "Queste condanne dimostrano gli sforzi del regime per sopprimere ogni impegno civico in difesa dei diritti umani e tutti i media indipendenti del Paese", si legge in una nota del Parlamento. La condanna è stata espressa anche per la lunghe pene detentive inflitte in contumacia alla leader dell'opposizione bielorussa in esilio Svetlana Tikhanovskaya e ad altre figure del Consiglio di coordinamento del Paese. Nella risoluzione, gli europarlamentari hanno chiesto, inoltre, che tutte le persone ingiustamente incarcerate siano liberate e risarcite, e hanno ribadito la ferma condanna del coinvolgimento della Bielorussia nella guerra della Russia contro l'Ucraina. (Beb)