Speciale difesa: Confitarma, conclusa esercitazione congiunta della Marina militare

- Si è conclusa l'esercitazione antipirateria congiunta condotta nelle acque del Golfo di Guinea dalla Marina militare italiana. Lo riferisce in un comunicato la Confederazione italiana armatori (Confitarma), precisando che all'esercizio hanno partecipato la Centrale operativa multi-dominio della Marina (Comm) del Comando in capo della Squadra navale (Cincnav); la nave Foscari della Marina militare, il Company security officer del Gruppo Grimaldi; la stessa Confitarma ed il mercantile di bandiera italiana del gruppo Grimaldi Grande Luanda. Secondo quanto riferito, il Grande Luanda ha simulato un attacco subito da un barchino di pirati: dopo aver attivato tutte le procedure interne, l'equipaggio si è rifugiato nella cittadella, mentre la Nave Foscari ha intercettato il mercantile e avviato le operazioni di sbarco della propria squadra di bordo sulla zona di atterraggio, applicando una particolare tecnica di discesa rapida da elicottero via cavo. Una volta a bordo, il team di Nave Foscari si è diretto verso la plancia per prendere il controllo dell’unità e, successivamente, verso la cittadella per liberare l'equipaggio, sventando di fatto l’operato dei pirati. (Com)