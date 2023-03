Speciale difesa: migranti, intervista al direttore di Oim in Italia, focus su Wagner, Libia, Tunisia e ruolo informazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presunto ruolo del gruppo russo Wagner nei flussi migratori illegali verso l'Italia, l'importanza di un'informazione corretta per rendere chi parte consapevole degli enormi rischi della traversata del Mediterraneo, le partenze in aumento dalla Libia orientale e dalla Tunisia, ma anche i benefici che i migranti posso dare all'economia. Questi sono alcuni argomenti dell'intervista concessa ad “Agenzia Nova” da Laurence Hart, direttore dell’ufficio di coordinamento per il Mediterraneo dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) e capo missione in Italia e Malta, a margine della conferenza “Migliorare la narrazione della migrazione nell’Africa centro-occidentale e in Europa”, con l’obiettivo di consolidare le esperienze e le buone pratiche nate negli anni nell'ambito della campagna informativa di sensibilizzazione “Aware Migrants” (2016-2023), ormai giunta a conclusione. “Non ci risulta direttamente" un coinvolgimento di Wagner riferisce Hart, commentando le recenti dichiarazioni dei ministri degli Esteri e della Difesa, rispettivamente Antonio Tajani e Guido Crosetto, sul presunto ruolo diretto del gruppo paramilitare russo nel traffico dei migranti che sbarcano in Italia. “Però è chiaro - aggiunge - che la migrazione viene sempre di più utilizzata come arma politica, come arma ibrida nei conflitti. E’ successo in passato ad esempio con l’arrivo di parecchi migranti in Bielorussia senza visto che poi si sono riversati sui confini polacchi. Non sorprende che questo possa succedere”. (Res)