Ue: Pichetto, accogliamo con favore proposta su certificati rimozione CO2

- L'Italia accoglie con favore la proposta della Commissione europea sull'istituzione del quadro di certificazione per gli assorbimenti di carbonio. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo al Consiglio Ambiente di Bruxelles. "Accogliamo con favore la proposta della Commissione, a complemento delle iniziative e degli interventi normativi per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050", ha detto. "Sappiamo che diversi Stati membri hanno già iniziato a sviluppare politiche a sostegno della cattura del carbonio. Aumentare la trasparenza con una regolamentazione potrebbe incentivare iniziative di questo tipo, portare benefici per l'ambiente e la protezione dei consumatori. Crediamo che il meccanismo di certificazione proposto dall'Ue, definendo uno standard globale, potrebbe fornire un segnale di sostegno politico e rafforzare la fiducia del pubblico sull'affidabilità dei benefici climatici derivanti dalla rimozione della CO2", ha aggiunto Pichetto. (segue) (Beb)