Ue: Pichetto, accogliamo con favore proposta su certificati rimozione CO2 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un meccanismo di certificazione solido può inoltre incentivare l'aumento dei metodi di riduzione delle emissioni nell'Ue e stimolare sforzi aggiuntivi nel settore della Gestione forestale sostenibile, attraverso un sostegno ai proprietari forestali, pubblici e privati. Il contributo del carbonio forestale può arricchire le attività di mitigazione e sviluppare la conservazione della biodiversità", ha proseguito il ministro. "La collaborazione tra settore pubblico e privato può determinare il successo dell'iniziativa, ed è pertanto fondamentale fornire alle parti interessate una chiara indicazione di come il meccanismo di certificazione si applicherà ai mercati volontari. La prossima legislazione dell'Ue dovrebbe garantire che le rimozioni di carbonio certificate nell'ambito di questo meccanismo siano reali, misurabili, aggiuntive, permanenti, non diano luogo a perdite ed evitino il doppio conteggio. L'Unione dovrebbe stabilire ruoli istituzionali chiari per la supervisione e l'attuazione del quadro di certificazione, garantendo una solida governance", ha concluso Pichetto. (Beb)