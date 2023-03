Senegal: tensioni a Dakar, oppositore Sonko tirato fuori dalla sua auto dalla polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scene caotiche si sono viste oggi nella capitale senegalese, Dakar, dove il leader dell'opposizione Ousmane Sonko è stato tirato fuori con la forza dalla sua auto dalle forze dell'ordine mentre si recava in tribunale per affrontare le accuse di diffamazione a suo carico. Secondo quanto riferiscono i media locali, le forze di sicurezza si sono lamentate per il percorso tortuoso che Sonko stava percorrendo per raggiungere il tribunale e hanno bloccato il suo convoglio. Ne è seguito un violento scontro tra i suoi sostenitori e la polizia in tenuta antisommossa durante il quale diverse persone sono rimaste ferite e sono stati lanciati gas lacrimogeni. Già ieri e durante la notte scorsa ci sono stati scontri davanti all'abitazione di Sonko, che è stata sigillata dalla polizia. (segue) (Res)