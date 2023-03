Senegal: tensioni a Dakar, oppositore Sonko tirato fuori dalla sua auto dalla polizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di persone sono scese in piazza ieri in diverse città del Senegal per una manifestazione indetta dalla coalizione di opposizione Yewwi Askan Wi per protestare contro il processo per diffamazione a carico di Sonko. Secondo quanto riferito dall'emittente "Rfi", un imponente sistema di sicurezza è stato dispiegato intorno alla casa di Sonko nel quartiere Cité Keur Gorgui, con barriere e accessi filtrati, mentre i parlamentari della sua coalizione che intendevano fargli visita sono stati respinti con gas lacrimogeni. L'entourage di Sonko, nel frattempo, ha denunciato gli arresti domiciliari "illegali" del leader dell'opposizione e il suo partito Pastef ha invitato in un comunicato i suoi attivisti a “togliere il blocco”. In Place de la Nation, dove è stata annunciata la marcia a Dakar, erano presenti diversi blindati della polizia. Nel suo decreto, la prefettura ha giustificato il divieto con "minacce di disturbo all'ordine pubblico" e la presenza di un cantiere sul percorso. D'altra parte, le marce sono state autorizzate in altre località del Paese, in particolare Guediawaye, Pikine, Mbacké e Ziguinchor. (segue) (Res)