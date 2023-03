Municipio Roma I: approvate e finanziate cinque manifestazioni tradizionali, si parte domenica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le feste rionali tornano a dare vita alle strade e alle piazze del territorio del Municipio Roma I Centro. La giunta municipale guidata dalla Presidente Lorenza Bonaccorsi ha approvato una delibera che finanzia con 60mila euro per ogni annualità, cinque manifestazioni tradizionali romane: la Festa di San Giuseppe al Trionfale, quella di Santa Maria Liberatrice, prevista a maggio a Testaccio, la Festa di San Giovanni a luglio. Ed ancora: la Festa di Noantri, che come sempre si terrà a Trastevere, a luglio ed infine l'Ottobrata Monticiana. Più nello specifico la giunta ha approvato il programma di feste rionali per le annualità 2023 e 2024. Al fine di individuare un percorso di comune elaborazione delle manifestazioni, l'amministrazione Municipale co-progetterà i programmi delle singole feste insieme alle varie comunità rionali. Si comincia proprio dalla Festa di San Giuseppe il 19 marzo, tradizionale momento di celebrazione per la comunità del Trionfale, che avrà come momento culminante la storica processione religiosa tra le vie della zona. (segue) (Com)