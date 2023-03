Municipio Roma I: approvate e finanziate cinque manifestazioni tradizionali, si parte domenica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Crediamo che le feste rionali - ha commentato Bonaccorsi - rappresentino l'anima dei nostri territori. Sono veri e propri momenti della tradizione, che uniscono spiritualità, cultura, giochi e gastronomia. Abbiamo, quindi, deciso di dare visibilità a questi momenti, con stanziamenti importanti e sicuri per un biennio. Certi che, come sempre, contribuiranno a rinsaldare l'intera nostra comunità cittadina". "Stiamo riportando le nostre feste ad una fruizione pre covid, anche con un cospicuo stanziamento- ha ricordato anche l'assessora municipale alla Cultura, Giulia Silvia Ghia- Iniziamo con quella di San Giuseppe che vedrà, dopo qualche anno, il ritorno della processione e della banda della Marina Militare. Voglio infine sottolineare come il bando per la co-progettazione abbia permesso non solo una programmazione molto densa e di qualità ma anche un maggior budget grazie alla presenza di alcuni sponsor". (Com)