Russia: Putin, imprenditori nazionali hanno ancora più opportunità in situazione attuale

- Le società occidentali che hanno lasciato il mercato russo hanno creato ancora più opportunità per le attività imprenditoriali in Russia. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso di una riunione plenaria del Congresso dell'Unione russa degli imprenditori. "Ora ci sono ancora più opportunità e prospettive per lo sviluppo e l'espansione delle attività imprenditoriali, e le imprese russe non dovrebbero perderle, altrimenti alcune aziende che se ne sono andate vorranno tornare", ha affermato il capo dello Stato. "La situazione è, senza esagerare, unica per molte delle nostre aziende. Le decisioni di investimento tempestive oggi sicuramente ripagheranno domani. Questo è vero sia per l'industria manifatturiera che per il turismo interno, per i marchi russi nel mercato dei beni di consumo", ha aggiunto Putin. (Rum)