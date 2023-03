Lavoro: Lupi (Nm), giù costo del lavoro e pressione fiscale per imprese e lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- La sfida vera per il governo oggi è quella di dare più potere di acquisto alle famiglie aumentando salari e stipendi. “Ma Pd e Cgil mi sembrano ancora legati a vecchi schemi del passato: l'obiettivo per il nostro Paese non è il salario minimo, ma aumentare le paghe e adeguarle agli stipendi europei. Per arrivare a questo obiettivo l'unica strada è diminuire il costo del lavoro e la pressione fiscale, in modo tale da liberare risorse per le imprese". Lo dice in una nota il capo politico di Noi Moderati, Maurizio Lupi. (Rin)