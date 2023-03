Lazio: Rocca, ipotesi quattro sottosegretari per alleggerire assessorati di peso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla distribuzione degli incarichi "noi abbiamo nelle regioni dei tetti rispetto agli assessorati, dati da una legge nazionale. Ci sono assessorati che per tematiche pesano meno, poi è ovvio che non si può mettere insieme Cultura e Lavori pubblici, perché ci sono dei segmenti razionali. Ma ci sono veramente degli assessorati che sono dei mostri in termini di peso che poi devono essere seguiti quotidianamente. Quindi, c'è la possibilità di creare quattro sottosegretari con una piccola modifica dello Statuto e quindi avere qualcuno che possa alleggerire il peso di certe deleghe accorpate, per seguirli meglio". Lo ha detto il presidente della Regione Laizo, parlando a margine dell'intervento in Consiglio regionale per la relazione programmatica. "Non c'è una questione di lite politica su questo ma la possibilità di poter lavorare bene", ha concluso Rocca. (Rer)