Governo: Schlein a leader opposizione, possiamo portare avanti battaglie comuni

19 luglio 2021

- “Se ragioniamo in concreto di temi e di merito ci sono sicuramente delle battaglie comuni da portare avanti insieme e nel Paese. Oggi siamo qui per sondare quali possano essere questi temi”. Lo ha affermato il segretario del Partito democratico, Elly Schlein, intervenendo in occasione del XIX Congresso della Cgil, in corso a Rimini. Ad ascoltare le parole del segretario anche gli altri leader dell’opposizione: Carlo Calenda, di Azione, Giuseppe Conte, del Movimento 5 stelle, e Nicola Fratoianni, di Sinistra italiana.(Rin)