Energia: Spagna, Naturgy avvia costruzione di 3 parchi fotovoltaici in Estremadura

- L'azienda energetica spagnola Naturgy ha avviato i lavori di costruzione di tre parchi fotovoltaici a Badajoz, in Estremadura, con una potenza installata complessiva di 150 megawatt (MW). Per la realizzazione dei tre impianti, Naturgy investirà complessivamente 70 milioni di euro. Una volta in funzione saranno in grado di fornire energia pulita a circa 90 mila abitazioni all'anno. Entro la fine del 2023, l'azienda avrà un totale di nove impianti in fase di sviluppo, costruzione e funzionamento nella regione, che avranno una capacità complessiva di 651 MW, per un investimento stimato di 650 milioni di euro. (Spm)