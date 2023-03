Clima: Braga (Pd), agire subito per l'Africa, no a investimenti inutili o dannosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Africa è un continente che soffre per la nostra indifferenza. Ce lo ha ricordato in questi giorni il presidente Mattarella. La lotta al cambiamento climatico deve diventare una priorità per l'Europa e per l'Italia perché il prezzo più alto lo pagano al di là del Mediterraneo. In Africa, negli ultimi 25 anni, sono aumentate catastrofi, siccità e inondazioni, che oltre ad alterare l'ecosistema, spingono milioni di persone a emigrare per sopravvivere. Occorre agire subito intanto seguendo le direttive europee per ridurre emissioni e limitare sprechi. Il governo si decida a destinare alla lotta ai cambiamenti climatici e alla cura del territorio le risorse necessarie, evitando di indirizzarle a investimenti inutili o peggio dannosi di cui anche in questi giorni si torna a parlare con inspiegabile enfasi". Lo afferma la deputata del Pd Chiara Braga, segretaria di presidenza della Camera.(Rin)