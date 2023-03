Utero in affitto: Malan (Fd'I), Schlein dica a italiani cosa ne pensa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Apprendo che Elly Schlein parteciperà sabato prossimo a una manifestazione contro la scelta del governo di non registrare obbligatoriamente in Italia i cosiddetti figli di due padri o due madri. Noi ci opponiamo perché riteniamo sia una materia sensibile che deve essere regolata da leggi nazionali e perché non vogliamo che i bambini diventino surrettiziamente merce che si acquista e le donne strumenti da affittare. A tal proposito, Elly Schlein si prenda la responsabilità davanti agli italiani di spiegare la sua opinione sull'utero in affitto, dica apertamente di aver votato, quando era europarlamentare, contro un emendamento finalizzato a contrastare questa turpe pratica". Lo dichiara, in una nota, il senatore Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia a palazzo Madama.