Niger-Usa: Blinken a Niamey, previsti incontri con presidente Bazoum e omologo Massaoudou

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, è oggi in visita in Niger per la seconda tappa del suo breve tour africano che lo ha già visto in Etiopia. Secondo quanto riferito dal dipartimento di Stato in una nota, durante la sua permanenza Blinken incontrerà il presidente Mohamed Bazoum e il ministro degli Esteri Hassoumi Massaoudou per "discutere i modi per far avanzare la partnership Usa-Niger su diplomazia, democrazia, sviluppo e difesa". Blinken è il primo segretario di Stato Usa a visitare il Paese del Sahel, che sta emergendo come un partner sempre più significativo per gli Stati Uniti e i suoi alleati europei nella regione dopo i colpi di Stato in Mali e Burkina Faso e la crescente influenza del gruppo mercenario russo Wagner. Parlando ai giornalisti la scorsa settimana, l'assistente segretaria di Stato Usa per gli affari africani, Molly Phee, ha definito il Niger “uno dei partner più importanti del continente in termini di cooperazione per la sicurezza”, in particolare in termini di contrasto ai gruppi armati nell'area. Il viaggio di Blinken lo renderà il più alto funzionario dell'amministrazione Usa guidata da Joe Biden a visitare il Sahel, dove la violenza è aumentata vertiginosamente nel 2022, con un numero di morti civili in aumento del 50 per cento rispetto all'anno precedente. (Res)