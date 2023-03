Covid: Fontana, da personale sanitario spirito eroica abnegazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In previsione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da coronavirus, che si celebrerà il prossimo 18 marzo, la Camera dei deputati ricorda oggi con profonda commozione quanti hanno perso la vita a causa di un virus, all’epoca ignoto, che ha devastato il mondo intero, mietendo milioni di vittime. Quei tragici eventi hanno colpito duramente comunità e intere famiglie che, nell’ora più disperata, non hanno potuto rendere l’ultimo saluto ai propri cari. Desidero anche ricordare lo spirito di eroica abnegazione che tutto il personale sanitario ha dimostrato sin dall’inizio della pandemia. A medici, infermieri e operatori, e al loro sacrificio, noi tutti dobbiamo profonda riconoscenza". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nell’indirizzo di salute nel corso dell’incontro "Testimonianze e prospettive dopo la pandemia: l'esperienza dell'ospedale Niguarda di Milano", presso la sala della regina di Montecitorio, in occasione della Giornata internazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus. (Rin)