Polonia: portavoce governo, invio caccia a Ucraina non mette a rischio nostra sicurezza

22 luglio 2021

- La sicurezza della Polonia non risentirà dell’invio dei caccia MiG-29 all’Ucraina. Lo ha precisato oggi all’emittente “Radio Zet” il portavoce del governo polacco, Piotr Muller. Al contrario, secondo il portavoce, la difesa della Polonia “ne trarrà beneficio” perché il fronte russo sarà mantenuto “lontano dai confini”. Come riferito martedì dal premier polacco, Mateusz Morawiecki, i caccia MiG-29 arriveranno a Kiev “entro 4-6 settimane”. Il ministro della Difesa, Mariusz Blaszczak, ha sottolineato che il trasferimento dei velivoli militari “avverrà in una più ampia coalizione di Paesi”, che includerà tra gli altri anche la Slovacchia. Il presidente della Polonia, Andrzej Duda, ha dichiarato la sua disponibilità a consegnare all'Ucraina gli aerei MiG-29 nel corso di una recente intervista all’emittente statunitense “Cnn”. Secondo quanto specificato dal capo dell’ufficio presidenziale, Pawel Szrot, quello dei caccia polacchi da fornire “non sarà un gran numero”. (Vap)