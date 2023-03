Serbia-Italia: a Belgrado Business and Science Forum il 21 e 22 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, in collaborazione con Ice Agenzia, organizza il “Business and Science Forum Italia-Serbia”, che si terrà a Belgrado (Serbia) il 21 e 22 marzo 2023. L’evento, che sarà inaugurato dal vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e dal presidente della Repubblica di Serbia, Aleksandar Vucic, vuole segnare, anche simbolicamente, l’inizio di una fase ancora più dinamica nelle relazioni economiche tra i due Paesi, comunque già eccellenti e in continuo sviluppo. Sono previsti interventi da parte delle istituzioni e degli enti finanziari italiani e serbi, tavoli settoriali dedicati alla transizione verde ed energetica, l’agricoltura sostenibile e l’agri-tech, le infrastrutture, oltre ad incontri B2B tra aziende. (segue) (Com)