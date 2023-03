Serbia-Italia: a Belgrado Business and Science Forum il 21 e 22 marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è il terzo partner commerciale della Serbia con un interscambio in costante crescita (oltre 3 miliardi di euro nel periodo gennaio/ottobre 2022) e vanta, inoltre, un’importante presenza sul territorio con oltre 1.200 aziende con una quota di capitale italiano. La Serbia ha avviato un processo di transizione da produzioni “labor intensive” ad altre ad alto contenuto tecnologico, che aprono interessanti opportunità – sia nei settori tradizionali che in quelli più innovativi – per l’offerta italiana di tecnologie, know-how e beni strumentali, oltre che per le imprese interessate ad accordi di partenariato industriale e tecnologico. (Com)