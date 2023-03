Roma: Trombetti-Tempesta (Pd), da Commissioni ok acquisto e abbattimento graduatoria case Inps

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in Commissione congiunta Patrimonio – Bilancio, grazie anche all'assessore Tobia Zevi e alle risorse che abbiamo messo a disposizione in bilancio, abbiamo discusso ed espresso parere favorevole sulla Delibera per l'acquisizione di ben 120 appartamenti Inps al patrimonio capitolino. Un input importante per le persone e le politiche della casa nella città di Roma. Così Yuri Trombetti, presidente della Commissione capitolina Patrimonio e Giulia Tempesta, presidente della Commissione Bilancio. "Il lavoro pregresso nelle sedute della Commissione Patrimonio sulla Delibera in questione ha permesso di verificare la manutenzione e il buono stato degli appartamenti, nel complesso 120 immobili, per un investimento totale di circa 15 milioni di euro. Cercheremo di procedere rapidamente, in accordo con l'assessore Zevi per iniziare a abbattere le graduatorie. Ringraziamo soprattutto il sindaco Roberto Gualtieri che ha deciso di stanziare più di 200 milioni di euro per l'acquisto di nuovi appartamenti. Il tema della casa e le politiche dell'abitare tornano al centro delle politiche della nostra l'Amministrazione. Ci impegniamo pertanto a portare questo importante atto in discussione con rapidità anche in Assemblea capitolina", concludono.(Com)