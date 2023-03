Ucraina: premier lettone Karins giunto in visita a Kiev, qui per ribadire sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Lettonia, Krisjanis Karins, è giunto oggi a Kiev in visita ufficiale per ribadire il sostegno del suo Paese all'Ucraina. Lo ha affermato lo stesso Karins su Twitter. "Sono a Kiev per confermare il sostegno incrollabile della Lettonia all'Ucraina per quanto sarà necessario", ha scritto Karins. Il primo ministro ha aggiunto che la vittoria dell'Ucraina nel conflitto è "fondamentale per un'Europa libera". (Kiu)