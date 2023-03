Spagna: ministra Finanze invita alla calma dopo crisi di Credit Suisse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra delle Finanze spagnola, Maria Jesus Montero, ha invitato alla calma dopo il fallimento della Silicon Valley Bank e l'annuncio di Credit Suisse di voler prendere in prestito fino a 50 miliardi di euro dalla Banca nazionale svizzera. Di fronte a un presunto scenario simile a quello verificatosi nel 2008, la ministra ha spiegato che, sebbene il governo sia "molto attento" alle "turbolenze" finanziarie internazionali, è stato proprio dopo la precedente crisi finanziaria che i sistemi bancari sono stati "notevolmente rafforzati" con meccanismi di monitoraggio e controllo. "Siamo tranquilli, ma questo non significa che stiamo abbassando la guardia", ha detto Montero in alcune dichiarazioni alla stampa al Congresso dei deputati. (Spm)