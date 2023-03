Terzo settore: Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald partecipa alla Milano Marathon 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald partecipa per la prima volta alla Milano Marathon aderendo alla Lenovo Relay Marathon - Charity Program, il programma di raccolta fondi che ogni anno coinvolge oltre 90 ONP (Organizzazioni Non Profit) e migliaia di runner pronti a correre per una giusta causa, raggiungendo insieme importanti traguardi di solidarietà. Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald aderisce alla Milano Marathon, in programma domenica 2 aprile, per raccogliere fondi per la realizzazione della prima Casa Ronald McDonald della città: a partire dal 2025, accoglierà in via Bramante famiglie con bambini in cura presso il Policlinico di Milano e l'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi. Due le modalità di partecipazione all'evento sportivo, individuale e a staffetta. Nel primo caso c'è la possibilità di partecipare individualmente correndo la maratona percorrendo da soli un tracciato lungo circa 42 km. Nel secondo caso, la partecipazione è aperta a tutti e prevede l'iscrizione di una squadra composta da 4 runner che si suddivideranno il percorso in frazioni di distanza variabile da 7 a 13 km. In entrambi i casi, i runner potranno scegliere di gareggiare per Fondazione per l'infanzia Ronald McDonald, facendo una donazione e raccogliendo fondi per tagliare insieme l'importante traguardo della prima Casa Ronald di Milano. (segue) (Com)