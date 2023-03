Terzo settore: Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald partecipa alla Milano Marathon 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, per chi non potesse partecipare fisicamente, fino a giovedì 1° giugno, ci sarà la possibilità di dare vita a una corsa alla solidarietà virtuale - o di contribuire a quelle già esistenti nella pagina del progetto - attraverso la piattaforma online Rete del Dono, impostando il proprio traguardo di raccolta fondi a favore di Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald e coinvolgendo amici, colleghi e parenti con una donazione per il suo raggiungimento, proprio come in una vera staffetta. "Partecipare a un evento tanto atteso dai milanesi, ci sembra il modo migliore per coinvolgerli attivamente in un progetto che ci sta molto a cuore e che vede la loro città protagonista: la realizzazione della prima Casa Ronald McDonald di Milano. Il Milano Marathon Charity Program 2023 offre la possibilità di correre tutti insieme verso un obiettivo comune: la costruzione di un luogo sicuro e accogliente – di una casa lontano da casa – destinato a tutte quelle famiglie che sono costrette a lasciare la propria città per poter accedere a particolari cure e terapie pediatriche. Facendo squadra, possiamo correre più veloci e arrivare prima a questo importante traguardo", ha dichiarato Maria Morena Lucà, Fundraising Marketing & Communication Manager di Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald. Le iscrizioni alla Milano Marathon saranno aperte fino a lunedì 20 marzo. Domenica 26 marzo è prevista una giornata di allenamento pre-gara con Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald presso il parco Montestella di Milano, mentre tra giovedì 30 marzo, al pomeriggio, e sabato 1° aprile sarà possibile ritirare il kit di partecipazione con tutto l'occorrente domenica presso il MiCo in Fiera Milano City presso il Milano Marathon Village. (Com)