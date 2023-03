Energia: Snam, utile netto adjusted a 1.163 milioni di euro, investimenti in crescita oltre 50 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Snam, riunitosi ieri sotto la presidenza di Monica de Virgiliis, ha approvato all’unanimità il bilancio consolidato e il progetto di bilancio di esercizio per il 2022 e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2022 (Dnf), redatta ai sensi del decreto legislativo n. 254/2016. Il consiglio, inoltre, ha deliberato di proporre all’assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo di 0,2751 euro per azione, di cui 0,1100 euro per azione già distribuiti a titolo di acconto nel mese di gennaio 2023. Lo scorso gennaio è stato perfezionato nel l'accordo di partnership tra Eni e Snam sui gasdotti tra Algeria e Italia. I risultati sono più che positivi, con ricavi totali pari 3.317 milioni di euro - un incremento dell'+11,1 per cento rispetto al 2021, trainati dalla crescita del business dell’efficienza energetica. In lieve calo rispetto al 2021 Ebitda adjusted che mostra una flessione dello 0.6 per cento, pari a 2.237 milioni di euro. La flessione nei ricavi regolati, legata alla riduzione del Wacc (pari a 130 milioni di euro), e l’aumento dei costi delle utilities sono stati in larga parte compensati da ricavi aggiuntivi e dal maggior contributo dei business legati alla transizione energetica. Scende anche l'utile netto adjusted del gruppo che con 1.163 milioni di euro, mostra una flessione del -4,5 per cento, per effetto della variazione dell’Ebitda adjusted, dei maggiori ammortamenti e dell’incremento degli oneri finanziari netti, parzialmente compensati dalla positiva performance delle società partecipate. A crescere sono invece gli investimenti totali che raggiungono la cifra di 1.926 milioni di euro (+52 per cento), di cui 1.351 milioni di euro di investimenti tecnici (+6,4 per cento rispetto al 2021). L'indebitamento finanziario netto è pari a 11.923 milioni di euro (14.021 milioni di euro al 31 dicembre 2021), in significativa riduzione, principalmente per la variazione del capitale circolante connessa all’attività di bilanciamento (segue) (Com)