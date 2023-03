Energia: Snam, utile netto adjusted a 1.163 milioni di euro, investimenti in crescita oltre 50 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ad di Snam, Stefano Venier, ha espresso soddisfazione e orgoglio per i risultati, ma "al tempo stesso con la consapevolezza che il percorso per dotare il Paese delle infrastrutture capaci di garantire la piena sicurezza energetica è appena iniziato". "Ci siamo confrontati negli ultimi 12 mesi con uno scenario estremamente volatile - ha proseguito Venier - che ha introdotto profondi mutamenti nei mercati energetici e nell’assetto del sistema nazionale, imponendoci di reagire con rapidità ed efficacia per garantire la disponibilità di gas nell’immediato e nel medio termine". "Abbiamo presentato oggi al consiglio di amministrazione solidi risultati economici e finanziari, realizzando al contempo investimenti superiori del 50 per cento rispetto all’anno precedente, per la maggior parte allineati alla Tassonomia europea e ai sustainable development goals. Nel 2022 sono anche stati conseguiti significativi progressi sui principali indicatori di performance operativa e Esg, sia per l’infrastruttura del gas che nei business della transizione energetica. L’impegno di Snam nel contribuire a ricomporre il trilemma energetico è stato disegnato nell’ultimo Piano strategico e questo 2022 si è chiuso con un passo importante in quella direzione" ha concluso l'ad. (Com)