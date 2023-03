Italia-Giappone: Crosetto visita stand Gcap a Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Guiodo Crosetto, in visita ufficiale in Giappone, ha visitato oggi lo stand del Global combat air programme (Gcap) presso la Dsei Japan in corso a Tokyo. Lo riferisce tramite una nota il ministero della Difesa, ricordando che la rassegna è l'evento di riferimento nel settore della difesa per l'area Asia-Pacifico. (Git)