Clima: Pichetto, da Mattarella richiamo di alto valore, Africa a centro cooperazione

- "La visita del presidente Sergio Mattarella in Kenya e il suo richiamo all’azione contro i cambiamenti climatici hanno un grande valore, perché rafforzano il ruolo dell’Italia nella cooperazione ambientale ed energetica in Africa. E’ nei Paesi più vulnerabili e in via di sviluppo, verso cui l’Italia si è impegnata a mobilitare 1,4 miliardi di dollari entro il 2026, che si misura la credibilità dell’impegno globale". Lo afferma in una nota il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. "Proprio in Kenya a fine marzo - spiega Pichetto - si svolgerà una missione con l’obiettivo di favorire partnership sul fronte della geotermia: una fonte pulita, rinnovabile, nella quale il Kenya è nazione leader nel Continente a causa delle alte temperature registrate nella Rift Valley". (segue) (Rin)