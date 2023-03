Clima: Pichetto, da Mattarella richiamo di alto valore, Africa a centro cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà infatti in Kenya dal 27 al 30 marzo una missione imprenditoriale nel settore geotermico, che vedrà una delegazione di imprese italiane, compagnie e istituti di ricerca impegnati nel Paese africano, nel contesto del progetto "Favorire partnership internazionali tra imprese e/o istituzioni operanti nei settori dell'energia e dell'ambiente", che il Mase sta portando avanti assieme all’Ufficio italiano per la promozione tecnologica e degli Investimenti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo industriale. Nell’ambito della missione di Unido Itpo Italy, il 27 marzo si svolgerà a Nairobi l’evento "Italy-Kenya Business & Investment Forum on Geothermal", seguito nei giorni successivi da varie visite a diversi impianti geotermici strategici del Paese. Il progetto Fipee nasce con l’intento di favorire la commercializzazione e lo scale-up di tecnologie e progetti nei settori dell'energia verde e dell’ambiente nelle Piccole e Medie Imprese dei 7 Paesi partner tra cui il Kenya, attraverso la promozione degli investimenti e del commercio (https://www.mase.gov.it/pagina/unido-fostering-international-partnerships-between-companies-and-or-institutions-operating#overlay-context=user). (Rin)