Regno Unito: saranno ammessi più lavoratori stranieri per colmare carenze mercato

- Il governo del Regno Unito sta consentendo a più lavoratori stranieri di entrare nel Paese per affrontare la grave carenza di manodopera. Lo ha riferito il quotidiano "Financial Times". Sebbene il cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt, non abbia menzionato tale cambiamento durante la presentazione della dichiarazione di primavera, nel "libro rosso" del governo contenente tutte le misure di bilancio si leggono i piani del Tesoro per allentare i freni alla manodopera straniera in alcuni settori, a cominciare da quello delle costruzioni. Tra le professioni che da questa estate dovrebbero essere inserite nell’elenco delle occupazioni carenti ci sono muratori, carpentieri e operai edili. Così facendo, il governo consentirà ai datori di lavoro di assumere questo personale al di fuori del Regno Unito con una soglia salariale inferiore rispetto all'attuale soglia di "lavoratore qualificato". Secondo un'analisi dell'Ufficio per la responsabilità di bilancio, una migrazione netta più elevata aggiungerà più capacità al mercato del lavoro nei prossimi anni rispetto a tutte le misure del cancelliere per aumentare il numero di lavoratori nazionali. (Rel)