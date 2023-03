Brasile: attacco a istituzioni Rio Grande do Norte, governo invia Forza nazionale nelle carceri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la pubblicazione del decreto in gazzetta ufficiale, sono già partiti 130 dei 220 agenti che dovrebbero, a regime, governare l'emergenza. Gli scontri, che hanno coinvolto per almeno due notti una trentina di municipi di Rio Grande do Norte, hanno causato la morte di un presunto organizzatore delle proteste, raggiunto dai proiettili della Polizia. Si parla inoltre di vetture date alle fiamme, vetrine infrante, incendi in una fermata del trasporto pubblico, e assalti ai palazzi di comuni, prefetture e caserme. Al momento, riassume la stampa locale, le forze dell'ordine avrebbero arrestato 43 sospetti, sequestrato almeno dodici armi da fuoco, 39 artefatti esplosivi, nove galloni di benzina, cinque motociclette, due macchine, oltre a denaro, droghe e munizioni. (segue) (Brb)