Austria: intelligence, minaccia di attentato a Vienna riguarda principalmente istituzioni siriane in città

- La minaccia di un attentato di matrice jihadista a Vienna riguarda “principalmente” le istituzioni siriane nella città, “in particolare a causa dell'anniversario della guerra civile in Siria”. È la conclusione a cui è giunta la Direzione per la sicurezza dello Stato e le informazioni austriaca (Dsn) in una nuova valutazione del rischio. Secondo quanto comunicato dalla polizia di Vienna, la minaccia continua a essere considerata “altamente astratta”, mentre restano in vigore le misure preventive di sicurezza disposte da ieri nella capitale dell'Austria. Da 24 ore, le forze dell'ordine in equipaggiamento pesante sono schierate a protezione di chiese cattoliche e luoghi di culto di altre religioni, nonché di ulteriori obiettivi sensibili, a seguito di un'allerta diffusa dal Dsn. Dalle informazioni ottenute dal servizio, risulta infatti che dei jihadisti, probabilmente gravitanti nell'area dello Stato islamico, potrebbero compiere un attacco a Vienna utilizzando un Suv di colore bianco. (Geb)