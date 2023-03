Arabia Saudita-Italia: gruppo Arsenale firma accordo per sviluppare il primo treno di lusso nel Regno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società italiana Arsenale, specializzata nel settore dell'ospitalità di lusso e del lifestyle, e la compagnia ferroviaria nazionale dell’Arabia Saudita, Saudi Arabia Railways (Sar), hanno firmato un memorandum di intesa per un “partenariato significativo” che consentirà di portare il “favoloso Orient Express” nel Regno del Golfo e far sì che “i turisti possano viaggiare a bordo di treni storici e carrozze dal design italiano”. Lo ha reso noto l’ambasciata d’Italia a Riad, specificando che l’intesa è stata siglata nel corso del Forum sul turismo saudita. Come specificato dall’agenzia di stampa saudita “Spa”, si tratterà del primo treno di lusso in Arabia Saudita e Medio Oriente, nel quadro del progetto “Dream of the Desert”. L’accordo è stato siglato da Bashar bin Khaled al Malik, amministratore delegato di Sar, e da Paolo Barletta, presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Arsenale e riflette l'impegno di Sar nella promozione del turismo e degli affari culturali nel Regno e mira a rafforzare gli obiettivi per il turismo nazionale, in linea con la Saudi Vision 2030. Il treno di lusso offrirà ai visitatori e ai residenti del Regno "un'opportunità unica di esplorare una serie di attrazioni turistiche all'interno di un quadro di servizi di trasporto di lusso integrati", aggiunge “Spa”.(Res)