Montenegro: da inizio marzo 850 Kg di marijuana verso Serbia e Croazia

- Dall'inizio di marzo in totale circa 850 chilogrammi di marijuana hanno passato i confini del Montenegro per dirigersi verso la Croazia e la Serbia. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rtcg", secondo cui i tre casi, a pochi giorni uno dall'altro, si sono verificati dopo il licenziamento del vicedirettore dell'amministrazione della polizia di frontiera montenegrina, Dragan Klikovac. Nei primi giorni di marzo, un cittadino montenegrino è stato arrestato a Zagabria. Nel furgone, secondo la polizia, sono stati trovati 250 chilogrammi di marijuana e una somma di denaro. Secondo la polizia croata, si sospetta che il denaro provenisse dalla vendita di altri stupefacenti. Il 9 marzo, la polizia serba di Prijepolje ha sequestrato più di 541 chilogrammi di marijuana e arrestato il cittadino montenegrino che guidava il camion in cui è stata trovata la droga al valico di frontiera di Gostun, all'ingresso dal Montenegro in Serbia. Infine, un terzo cittadino montenegrino è stato arrestato pochi giorni fa durante un'operazione della polizia croata poiché sospettato di voler contrabbandare 55 chilogrammi di marijuana. L'uomo era entrato clandestinamente in Croazia dal Montenegro, a piedi attraverso la collina di Kosare, dopodiché aveva noleggiato un veicolo con il quale voleva trasportare la droga nei Paesi dell'Europa occidentale.(Seb)