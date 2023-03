Diritti: Maiorino-Appendino (M5s), aderiamo a manifestazione Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 Stelle aderisce e sostiene pienamente la manifestazione indetta da Arcigay, Famiglie Arcobaleno e Sentinelli che si terrà sabato a Milano. Lo annunciano la coordinatrice del comitato diritti civili e politiche di genere del Movimento 5 stelle Alessandra Maiorino e la deputata M5s Chiara Appendino. "Saremo lì in presenza perché è importante far sentire a questo governo che la società civile è mobilitata contro l'attacco ai diritti civili di cui è responsabile Giorgia Meloni e la sua maggioranza, come dimostrano lo stop del Viminale alle trascrizioni dei figli delle coppie omogenitoriali e quello – incredibile – al regolamento Ue sul riconoscimento del certificato di filiazione", aggiungono. "Quello che sembra che la destra non riesca a capire o faccia finta di non sapere è che in gioco ci sono diritti di bambini che questo governo disconosce. In Parlamento - proseguono - le proposte per sanare questi vulnus ci sono, è arrivato il momento di pretendere e ottenere delle risposte dalla maggioranza. Ecco, per questo sabato saremo in piazza a Milano: per dire che non è tollerabile giocare sulla pelle dei bambini per ragioni puramente ideologiche e che un paese come l'Italia venga trascinato verso una Visegrad dei diritti civili con Orban e con la Polonia", concludono Maiorino e Appendino.(Rin)