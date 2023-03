Francia: Senato approva riforma pensioni, oggi esame all'Assemblea nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato francese ha adottato il testo della riforma delle pensioni con 193 voti a favore e 114 contrari. Questo pomeriggio il progetto di legge arriverà all'Assemblea nazionale, dove l'esito è più incerto. Nella camera bassa del Parlamento, il presidente Emmanuel Macron gode solamente di una maggioranza relativa, per questo non è sicuro che arriverà il disco verde in giornata. Il capo dello Stato spera nell'appoggio dei Repubblicani, che sono divisi nel sostenere la riforma. Il governo potrebbe anche decidere di ricorrere all'articolo 49.3 della Costituzione, che permettere di far approvare la riforma superando il dibattito parlamentare. In questo caso, l'esecutivo rischia di riaccendere la protesta da parte dei sindacati. Se l'Assemblea nazionale non dovesse approvare il testo ci sarà un nuovo ciclo di dibattiti. Tuttavia, il presidente potrebbe anche sciogliere la Camera bassa in base all'articolo 12 della Costituzione. Il presidente Macron ha convocato per le 12:00 i capigruppo della maggioranza in Parlamento, la premier Elisabeth Borne, il ministro del Lavoro Olivier Dussopt, quello per le relazioni con il Parlamento Franck Riester e la presidente dell'Assemblea nazionale Yael Braun Pivet. (Frp)