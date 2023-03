Moro: Bicchielli (Nm), grande esempio di servitore dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricordare questo giorno di 45 anni fa ci riporta a un periodo cruciale della storia del nostro Paese e di ognuno di noi che fa politica. La strage di via Fani, il rapimento del presidente della Dc e la morte della sua scorta è un ricordo drammatico, che ha fatto capire a noi, all'epoca giovani, quanto fosse importante la politica. Questo è stato Aldo Moro, un esempio di cosa voglia dire servire lo Stato". Lo afferma, in una nota, a nome di tutto il gruppo di Noi moderati di Montecitorio, il vicepresidente Pino Bicchielli. (Com)