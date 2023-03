Sardegna: inflazione, a Cagliari calano costi energia ma aumentano frutta e vegetali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di febbraio l'inflazione fa sentire i suoi effetti nella città di Cagliari. I dati Istat sono stati resi noti dal Comune di Cagliari. La divisione in esame a febbraio registra una variazione congiunturale del +1,7 per cento, in aumento rispetto al mese precedente il cui indice si era assestato sul +0,3 per cento. L’indice tendenziale che segna una variazione del +13,4 per cento, risulta essere in aumento anche esso rispetto al +12,2 per cento registrato nel mese di gennaio. Nello specifico in aumento si segnalano variazioni significative nelle classi “Oli e grassi” +6,3 per cento, “Vegetali” +6,2 per cento, "Frutta” +2,9 per cento, “Acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura” +2,0 per cento e “Latte, formaggi e uova” +1,6 per cento. In diminuzione non c’è da segnalare alcuna variazione significativa. Per quanto riguarda bevande alcoliche e tabacchi si registra una variazione congiunturale del +1,9 per cento, nel mese di gennaio si era avuta una variazione del +0,3 per cento. (segue) (Rsc)